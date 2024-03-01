Otobüste engelli adam ve eşinin darp eden saldırgan tutuklandı mı? Engelli adam ve eşinin darp eden saldırganın son durumu ne?

Otobüste engelli adam ve eşinin darp eden saldırgan tutuklandı mı? Merak ediliyor. Mersin'de bir okul müdürü ve oğlu, kalp pili takılı olan ve felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan yaşlı adam ve eşine otobüsün içinde saldırdı. Peki, Otobüste engelli adam ve eşinin darp eden saldırgan tutuklandı mı? Engelli adam ve eşinin darp eden saldırganın son durumu ne?

ENGELLİ ADAM VE EŞİNİN DARP EDEN SALDIRGAN TUTUKLANDI MI?

Ortaya çıkan görüntülerin ardından okul müdürünün oğlu da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olaydan sonra okul müdürünün tutuklandığı ve açığa alınarak hakkında idari tahkikat başlatıldığını duyurdu. Baba ile oğlu aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından İ.T.'nin tutuklandığı, oğlunun ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın, kamuoyunda büyük tepki toplamasının ardından 17 yaşındaki A.O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile17 yaşındaki oğlu A.O.T., kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken 77 yaşındaki R.P. ve 71 yaşındaki eşi H.P. ile tartıştı. Tartışma sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Feci dayak anları otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.