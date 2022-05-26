Otobüsler ücretsiz mi olacak? 29 Mayıs'ta otobüsler neden ücretsiz olacak? Pazar günü Marmaray, Metro, Metrobüs İETT Akbil bedava mı? - Haberler

29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla, kentte hizmet veren toplu taşıma araçları ve Marmaray trenleri ücretsiz olarak çalışacak. Otobüsler ücretsiz mi olacak? 29 Mayıs'ta otobüsler neden ücretsiz olacak? Pazar günü Marmaray, Metro, Metrobüs İETT Akbil bedava mı?

29 MAYIS'TA OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ OLACAK?

13 Eylül 2021 yılında AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından okunan ve teklif karar olarak alınan meclis kararını paylaşan Göksu, "Aziz İstanbullular...13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir. Bilgilerinize." açıklamasını yaptı.

Marmaray'ın resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin yapılan paylaşımda ise "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.

İBB'DEN İSTANBUL FETHİ KUTLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethinin 569. Yılı kapsamında 29 Mayıs Pazar günü Maltepe Sahili'nde kutlama programı düzenliyor. Tüm İstanbulluların davetli olduğu programda, Teoman ve Pinhani konserleri yanı sıra Drone ve video mapping gösterisi ile mehteran takımı olacak.

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