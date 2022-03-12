Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi 2022? Otobüsler iptal mi? Otobüsler çalışıyor mu? Otobüs seferleri açık mı?

Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi? Otobüsler iptal mi merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttıracağı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı .Bir çok ilçede etkisini kaybetmeden devam eden yağış nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun belirli kesimlerinde görüş mesafesi iyice düştü. Peki, Otobüsler iptal mi? Otobüsler çalışıyor mu? Şehirler arası otobüsler çalışıyor mu?

OTOBÜSLER İPTAL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşımda da Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışların durdurulduğunu ifade etti.

AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.

CUMARTESİ 18.00 İLE PAZAR 06.00 ARASINA DİKKAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

TIR VE KAMYONLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİ YASAKLANDI

Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların Megakent'e girişi durduruldu. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek. Kararı Twitter hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve Otoyol Hizmet Tesislerinde (OHT) beklemeleri gerektiğini duyurdu.

Haberler.com - Gündem