Otobüsler bugün ücretsiz mi? 12 Eylül Metro, metrobüs, İETT ücretsiz mi? Bugün otobüsler ücretsiz mi olacak?

12 Eylül okulların açılması nedeniyle birçok vatandaş bugün İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olup olmadığınız merak ediyor. Birçok kişi tarafından Otobüsler bugün ücretsiz mi? ve 12 Eylül İETT ücretsiz mi? Soruları merak ediliyor. Peki, Otobüsler bugün ücretsiz mi? 12 Eylül İETT ücretsiz mi? Bugün otobüsler ücretsiz mi olacak?

12 Eylül okulların açılması nedeniyle insanlar bugün İstanbul'da ki toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bu yıl 12 Eylül Salı gününe denk gelmekte olan Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüsler bugün ücretsiz mi? 12 Eylül İETT ücretsiz mi? Bugün otobüsler ücretsiz mi olacak? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

OTOBÜSLER BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ?

12 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da birçok toplu taşıma aracı vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda pazartesi günü ders başı yapılacak. Eğitim alınacak okullarına yolculuk yapacak olan öğrenciler ve veliler yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak.

12 EYLÜL RESMİ TATİL Mİ?

Okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. 2022 RESMİ TATİLLER

• Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

• Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

• Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

• Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

• Kurban Bayramı: 9- 12 Temmuz Cumartesi - Salı

• Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

• Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

• Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi