6 Ekim'de otobüslerin neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. İstanbul'daki vatandaşlar, akbilin neden bedava olduğunu ve İETT otobüslerinin bugün ücretsiz olup olmadığını merak ediyorlar. Peki, Otobüsler bugün neden ücretsiz? 6 Ekim akbil neden bedava? İETT bugün ücretsiz mi? İşte detaylar...

Toplu taşımayı kullanan vatandaşlar bugün akbillerini okuttuklarında ücretsiz yazısıyla karşılaştılar. Toplu taşımanın bugün neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Arama motorlarında otobüslerin neden ücretsiz olduğu sorgulatılıyor. Vatandaşlar tarafından İETT araçlarının neden bedava olduğu araştırılıyor. Peki, Otobüsler bugün neden ücretsiz? 6 Ekim akbil neden bedava? İETT bugün ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

OTOBÜSLER BUGÜN NEDEN ÜCRETSİZ?

6 Ekim Cuma günü İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle saat 23.59'a kadar otobüs, metrobüs, marmaray ve vapur seferleri ücretsiz olarak kullanılabilecek.

6 EKİM ÖNEMİ NEDİR?

İtilaf Devletleri'nin donanmaları, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması temelinde 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa limanına demir attılar ve İstanbul'a girdiler. Bu işgal eylemi, resmi bir işgale dönüşmeden önce 16 Mart 1920'ye kadar devam etti.

Ancak 6 Ekim 1923 tarihinde, Şükrü Naili Paşa tarafından komuta edilen 3. Kolordu, İstanbul'a girdi ve işgal resmen sona erdi. İstanbul'un bu işgalden kurtuluşu, toplamda 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i, bu önemli tarihin anısına İstanbul'un kurtuluş günü olarak kabul edildi ve kutlamalar başladı.