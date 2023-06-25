Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri, bayram süresince toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı ve kaç gün boyunca ücretsiz olduğu oldu. 2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan bir karara göre, Kurban Bayramı süresince köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Peki, Otobüsler bedava mı? Otobüsler bedava mı İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, İstanbul?

Kurban Bayramı tatiline saatler kala büyükşehirlerin içi boşalmaya başladı. Yurttaşlar tatil yerlerine akın ederken şehirlerde kalan ise merak ediyor. Otobüsler bedava mı? Otobüsler bedava mı İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, İstanbul? Bayramda toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? İşte detaylar…

OTOBÜSLER BEDAVA MI İZMİR, BURSA ANKARA, KOCAELİ, İSTANBUL?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak. Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE TOPLU TAŞIMA METRO, METROBÜS, TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram tatili nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konmasına 4736 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

Ekli karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle, 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ücretsiz olacak.