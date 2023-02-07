Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem birçok can kaybına yol açtı. Deprem nedeniyle bazı otobüs firmaları bilet fiyatlarını değiştir. İndirim yaparak 10 TL'den bilet satan firmalar vatandaşların takdirini topladı.

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Deprem bölgelerine olan seferlerin birçoğu araçların geri gelmemesi nedeniyle gerçekleştirilemezken, bir otobüs firması da bilet fiyatlarını sembolik olarak 10 lira yaparak yolcu aldı. Gelişmeler gündem olurken Otobüs biletleri 10 TL mi oldu? Deprem bölgesi deprem fiyatları kaç TL gibi konular merak edildi.

DEPREM BÖLGESİ OTOBÜS BİLETLERİ 10 TL Mİ OLDU?





Bir otobüs firması da bilet fiyatlarını sembolik olarak 10 lira yaparak yolcu aldı. Firma bazı seferlerini 1 sembolik ücret 10'den satışa sunarken diğer firmaların da aynı tarifeyi uygulamaya geçmesi bekleniyor..