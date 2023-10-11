Oto tamircilerinden araç sahiplerine yangınlara karşı 'bakım' uyarısı

KARABÜK - Karabük'te son günlerde artan araç yangınlara karşı uyarılarda bulunan motor ve elektrik ustaları vatandaşların araçlarının bakımını düzenli bir şekilde yapmaları gerektiğine dikkat çektiler.

Karabük'te son 10 günde 7 araç yangını meydana geldi. Oto tamir ustaları son günlerde artan araç yangınlarının bakımsızlıktan ve yanlış montaj yapılmasından kaynaklandığını belirterek vatandaşları uyardı.

Safranbolu'da motor ustası olan Hasan Yurt, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı konuşmada, zamanla hortumların çürümesinden kaynaklı aşınmayla yangınların meydana geldiğini ifade ederek denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini söyledi.

Araçlarda yangın çıkmasının birçok sebebi olabileceğini aktaran başka bir motor ustası Coşkun Şen ise, "Öncelikle araçta kullanılan yakıt cinsine bağlı olmak üzere, elektriksel sisteme bağlı olmak üzere. Uygulama ve araç üzerindeki sıvı kaçaklarına bağlı olmak üzere birçok grubu var. Öncelikle elektrik tesisatlarının uygun montaj yapılmaması ve arabanın bir tarafına sürtünmeye bağlı kısa devre yapması. Aynı zamanda onarım yapılma sırasında uygun olan sigortaların kullanılmaması veya kablo ebatlarının düzgün kullanılmaması, düzgün montaj yapılması bunlara birer etken" diye konuştu.

Benzin ve LPG'li araçlarda sürekli gaz kullanılmasından dolayı benzin hortumlarının çatladığını anlatan Şen, "Daha sonra da bu çatlak yerlerden sıvı kaçağı olduğu için özellikle egzoz gibi sıcak bölgelere temas ettiğinde bir alev oluşabiliyor. Burada önemli olan araçların bakımının düzgün yapılması. Yani kullanıcının uyduruk bir iş yapmak istememesi olması lazım. Öncelikli olan bu şimdi günümüzde maddiyatla bağlı aslında tam ve kaliteli iş istenmiyor veya yapan ustalarında kaliteli iş yapması gerekiyor" dedi.

Şen, "Aracın orijinal parçanın haricinde orijinal tesisatlarının haricinde herhangi bir işlem yapılmaması ve kaçak kontrollerinin sadece muayene istasyonuna bağlı olmaksızın yaptırdıkları istasyonlarda bunların bakımlarını yaptırmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

Oto elektrik ustası Serkan Bozkurt da yangınların bakımsızlıktan kaynaklandığına dikkat çekti.