Diyarbakır'da araç tamir ustası, daha çok yaz aylarında meydana gelen araç yanmaları ve antifriz kullanımı hakkında uyarıda bulundu. Araç sahiplerini periyodik bakımlarının düzenli yapılmaması ve antifrizin yanlış kullanılması konusunda bilgilendiren ustaya göre, araç yangınlarının başlıca nedeni bu faktörlerdir.

Oto tamir ustasından 'antifriz' uyarısı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da araç tamir ustası, daha çok yaz aylarında meydana gelen araç yanmaları ve antifriz kullanımı hakkında uyarıda bulundu.

Son dönemlerde karayollarında seyir halindeki araçların yanarak kül olması araç sahiplerini bir hayli tedirgin ediyor. Bir anda alev alan araçların birçoğu kullanılamaz hale gelirken, uzmanı, yangınların başlıca nedeninin periyodik bakımlarının düzenli yapılmaması ve antifrizin yanlış kullanılması olduğunu açıkladı.

Diyarbakır'da 35 yıldır oto tamircilik yapan Ziya Kaya, son zamanlarda artan araç yangınları nedeniyle uyarılarda bulunarak, araç sürücülerini periyodik bakımlarının zamanında yamaları gerektiğini söyledi.

Araçların saatli bir şekilde çalışmadığı takdirde farklı arızaların meydana gelip yanmalarla sonuçlandığını dile getiren Kaya, "Yaklaşık 35-40 yıldır oto tamircilik yapıyorum. Yaz aylarında araç yangınlarının çıkma sebepleri araçların periyodik bakımlarının yapılmaması, gelişi güzel malzemelerin kullanılması, benim en etkin gördüğüm antifriz olayının olmaması ve araçların imalat aşamasından daha farklı bir düzene geçirilmesidir. Aracın düzgün çalışmamasında tüp takılması, farklı versiyonların üzerine eklenmesi, gençlerin araç lastiklerinin aşağıya indirmesi ve egzozun saatli çalışmayıp farklı egzozların takılması gibi etkenler görüyoruz" dedi.

"İnsanların temiz nefes alması için ağız ve buruna ihtiyacı var. Bu ikisinden biri tıkanık olursa nefes almakta zorlanırız" diyen Kaya, "Araçlar da bu mantıkla kullanılmalı. İkinci bir olay ise insanlar araç filtresine hava tuttukları için içindeki gözenekler özelliğini kaybediyor. Bu yüzden araç saatli olup hava alamıyor. Saatli hava alamayınca da, yanma yanmalar olur. Aynı zamanda motor da saatli çalışmaz. Bunlar yan yana geldiği zamanda bu tür olayların olması normaldir" diye konuştu.

300 liradan kaçarken 50 bin liradan olmayın

Araç yanmalarının çoğunun antifrizin yanlış kullanımından meydana geldiğin dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Antifriz ortalama 250 ila 300 bilemedin 500 lira desinler en kalitelisi. Antifriz bizdeki yanlış anlayıştan dolayı aslında 4 mevsim kullanılır ve 4 mevsimde içinde olmalıdır. İçinde olamadığı zaman neye mal olur antifriz pas ve kir tutmaz ve her zaman temiz tutar, bunun yerine su dolaştığı zaman pas ve kir tutar, eğer paslanma ve kir tutarsa çeşitli hasar meydana gelir. Hortumlar patlayabilir, radyatör delinebilir ve devir dayım çalışmaz iyi çalışmadığı için triger gider oradan motora aks eder motora aks ettiği zamanda bugün 5 binden tut 50 bine kadar masraf çıkarır bunun içinde araç periyodik bakımlarının zamanında yapılması lazım."