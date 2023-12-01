Oto lastikçilerde zorunlu kış lastiği yoğunluğu

SAMSUN - Samsun'da 1 Aralık itibarıyla başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Lastik ustaları vatandaşların taleplerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyor.

Buzlu, karlı ve sulu yol şartlarında yol tutuş, hızlanma, durma ve viraj alma açısından yaz lastiklerine oranla daha iyi olan kış lastiklerini taktırmak isteyen sürücüler soluğu oto lastikçilerinde aldı. Özellikle zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına saatler kala lastik ustaları yoğun mesai içinde çalışıyor.

"Can güvenliği açısından çok önemli"

Kış lastiklerinin can güvenliği açısından çok önemli olduğunu belirten lastik ustası Temel Anıl, "Kış lastikleri çok önemli. Bugün sadece ticari araçlar için diyorlar ama bence herkes kış lastiği taktırmalı. Kış lastiklerinde vakumlar var. Bu vakumlar yola daha iyi tutunmasını sağlıyor. Kış lastiğinin kauçuk yapısı diğerlerinden daha farklı. Soğuk hava için tasarlandı. İnsanlar bunu kar lastiği gibi görüyor. Bu kar lastiği değil, soğuk havanın lastiğidir. Kar yağdığı zaman bize akın ediyorlar. Bu karla alakalı değil, kışla alakalıdır. Ben herkesin taktırmasını ve kullanmasını tavsiye ediyorum. Kış lastiği en az 5 yıl kullanılabiliyor. Bu lastikler can güvenliği açısından çok önemli" dedi.