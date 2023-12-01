Üye Girişi
Haberler

Oto lastikçilerde zorunlu kış lastiği yoğunluğu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'da 1 Aralık itibarıyla başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Lastik ustaları vatandaşların taleplerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyor.

Oto lastikçilerde zorunlu kış lastiği yoğunluğu

SAMSUN - Samsun'da 1 Aralık itibarıyla başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Lastik ustaları vatandaşların taleplerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyor.

Buzlu, karlı ve sulu yol şartlarında yol tutuş, hızlanma, durma ve viraj alma açısından yaz lastiklerine oranla daha iyi olan kış lastiklerini taktırmak isteyen sürücüler soluğu oto lastikçilerinde aldı. Özellikle zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına saatler kala lastik ustaları yoğun mesai içinde çalışıyor.

"Can güvenliği açısından çok önemli"

Kış lastiklerinin can güvenliği açısından çok önemli olduğunu belirten lastik ustası Temel Anıl, "Kış lastikleri çok önemli. Bugün sadece ticari araçlar için diyorlar ama bence herkes kış lastiği taktırmalı. Kış lastiklerinde vakumlar var. Bu vakumlar yola daha iyi tutunmasını sağlıyor. Kış lastiğinin kauçuk yapısı diğerlerinden daha farklı. Soğuk hava için tasarlandı. İnsanlar bunu kar lastiği gibi görüyor. Bu kar lastiği değil, soğuk havanın lastiğidir. Kar yağdığı zaman bize akın ediyorlar. Bu karla alakalı değil, kışla alakalıdır. Ben herkesin taktırmasını ve kullanmasını tavsiye ediyorum. Kış lastiği en az 5 yıl kullanılabiliyor. Bu lastikler can güvenliği açısından çok önemli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Samsun Aralık Güvenlik Trafik Otomobil Haberler

Bakmadan Geçme

1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş - Club Brugge kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! 30 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı CANLI izle! Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor puan silme cezası mı aldı, kaç puanı silinecek? Kayserispor neden ceza aldı? Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var? 30 Kasım LoL çöktü mü? 30 Kasım LoL giriş ekranı neden açılmıyor? Nordsjaelland-Fenerbahçe maç kadrosu 11'leri! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title