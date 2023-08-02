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Oto gaza kallavi zam! Fiyat 16 lirayı aştı

Otomobil Haberleri

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Gece yarısından itibaren oto gazın fiyatı 2 lira 3 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın fiyatı 16 lirayı aştı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Dün motorine gelen zammın ardından bugün de oto gaza zam geldi. Oto gazın litresi 2 lira 3 kuruş yükseldi.

Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 16 lira 38 kuruş, Ankara'da 16 lira 29 kuruş, İzmir'de ise 16 liraya çıktı.

Son dönemde akaryakıt fiyatları sürekli artıyor. 21 Temmuz'da motorine 1 lira 55 kuruş, 25 Temmuz'da benzine 2 lira, 26 Temmuz'da oto gaza 24 kuruş, dün motorine 2 lira, bugün ise oto gaza 2 lira 3 kuruş zam geldi.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Otomobil

Zam Lpg Otomobil Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Akin Bozkurt:

Evet oy verdiğimize pişman ettiniz

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Acımasız Gerçekler:

Beter olun

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Osman Kol:

38 43 yaşında 5bin gün çalışanı 14 yıl yapar eyt ayagina avantadan. emekli maaşı baglandi daha çok artar

Cevap Yaz1725Yayından Kaldır
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