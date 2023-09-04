Oto Galeride Yorgun Mermi Tehlikesi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde oto galeride satış için sergilenen otomobilin üstüne yorgun mermi düştü. Merminin otomobile değil bir insana da isabet edebileceğini aktaran galeri çalışanı ise, "Lütfen magandalık yapmayalım" diyerek çağrıda bulundu.

Camikebir Mahallesi'nde yaşanan olayda, oto galeride bulunan bir otomobilin üstüne yorgun mermi isabet etti. Çalışanların fark ettiği olay, polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler mermi çekirdeğini incelemek üzere kriminal laboratuvara götürdü. Oto galeride çalışan Özkan Gürsoy isimli çalışan ise düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde vatandaşlara havaya ateş etmemeleri hususunda çağrıda bulundu. Merminin otomobile değil bir insana da isabet edebileceğini aktaran Gürsoy, "Tüm vatandaşlarımıza uyarılarda bulunmak istiyorum. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günleri kötüye çevirmeyelim. Aracımızın üstüne yorgun mermi düştü ve bu yoldan geçen bir vatandaşımızın veya bir çocuğun üzerine de düşebilirdi. Lütfen magandalık yapmayalım" dedi. - SAKARYA