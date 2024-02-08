Otizmli öğrencisini döven öğretmen kim? Tutuklandı mı?

İstanbul'da faaliyet gösteren otizm spor okuluna giden zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından sopayla darbedildi. Anne, öğretmenden şikayetçi oludu. Olayı anlatan anne, "bu dayak değil işkence" diyerek olaya isyan etti. Peki, Otizmli öğrencisini döven öğretmen kimdir? Tutuklandı mı?

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI MI?

İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren bir otizm spor okuluna giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir A., öğretmen Veysel B. tarafından darbedildi. Olayından ardından Kadir A.'nın spor merkezinden döndükten sonra annesine, "anne öğretmen sopayla beni dövdü, boğazımı sıktı, bacağıma vurdu" demesiyle ortaya çıktı. Annenin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan soruşturmanın ardından öğretmen Veysel B. tutuklandı.

"Hiçbir eğitimi olmayan birinin normal çocuklara bile eğitim vermemesi gerekiyor"

Kadir A.'nın aneesi öğretmen hakkında, 'Öğretmenin akademik bir eğitim almadığını iddia eden gencin ablası Ruken A. ise, "Kadir'e bu şiddeti gösteren şahsın akademik bir eğitim dahi aldığını düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.