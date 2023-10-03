Ünlü şarkıcı Otilia'nın eşi Bekir Ali Karakaş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Karakaş'ın yaşamı, iş hayatı ve kişisel bilgileri hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Otilia eşi Bekir Ali Karakaş kim? Bekir Ali Karakaş kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Otilia eşi Bekir Ali Karakaş kim? Bekir Ali Karakaş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Dünyaca ünlü Romanyalı şarkıcı Otilia, bir süredir birlikte olduğu Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile sessiz sedasız evlendi. Bekir Ali Karakaş'ın yaşının ne olduğu ve hangi iş kollarında faaliyet gösterdiği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Otilla eşi Bekir Ali Karakaş kim? Bekir Ali Karakaş kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

OTİLİA KİMİNLE EVLENDİ?

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, önceki gün Türkiye'ye gelerek Antalya'da sahne aldı. Merve Boluğur'un eski eşi DJ Mert Aydın ile sahneye çıkan Otilia, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile evlendi.

BEKİR ALİ KARAKAŞ KİMDİR?

İlişkisin gözlerden uzak yaşaya Otilia, 13 Ağustos'ta Instagram hesabından bir erkeğin elini tuttuğu fotoğrafı yayınlayarak "Hiç bu kadar emin olmamıştım" ifadelerini kullandı. Şarkıcının bu paylaşımda evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Yoğun ilginin yaşandığı konserde Otilia'ya DJ Mert Aydın eşlik ederken yerli ve yabancı turistler unutulmaz bir tatil akşamı geçirdiler. Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu her fırsatta söyleyen Otilia, sahnede bir müjde verdi. Şarkıcı, kendisini izlemeye gelen sevgilisi Bekir Ali Karakaş ile evlendiğini söyleyerek "Evlendikten sonra eşim ilk konserimde beni yalnız bırakmadı. Kendisine ve Mert Aydın'a teşekkür ederim" dedi.