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Otellerde yangın merdiveni zorunluluğu var mı?

Otellerde yangın merdiveni zorunluluğu var mı?
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Otellerde yangın merdiveni zorunluluğu, konukların güvenliği için hayati öneme sahip bir konu oluyor. Otellerde yangın merdiveninin zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Otellerde yangın merdiveni zorunluluğu var mı? İşte detaylar!

Otellerde yangın merdiveni zorunluluğu, hem güvenlik hem de yasal açıdan büyük önem taşıyor. Yönetmeliğe uygun yangın merdivenleri, acil durumlarda hayat kurtarıcı bir rol üstlenirken, otellerin güvenlik standartlarını karşılamasını sağlıyor. Peki, Otellerde yangın merdiveni zorunluluğu var mı? Detaylar haberimizde...

OTELLERDE YANGIN MERDİVENİ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Türkiye'de oteller ve diğer konaklama tesisleri, yangın güvenliği ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Bu düzenlemeler, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında belirlenmiştir.

Otellerde yangın merdiveni zorunluluğu var mı?

OTELLERDE YANGIN MERDİVENİ NEDEN ZORUNLU?

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, otellerde yangın sırasında güvenli tahliyeyi sağlamak için yangın merdivenlerini zorunlu hale getiriyor. Otelin kapasitesine, kat sayısına ve mimari yapısına bağlı olarak, yeterli sayıda yangın merdiveni bulundurulması gerekiyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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