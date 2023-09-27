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Otelcilik Zirvesi Sektörün Önde Gelenlerini Bir Araya Getirdi

Bu yıl 2.si düzenlenen otelcilik zirvesi, sektörün güncel gelişmelerini ve önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi. Zirvede konuşmacılar, otelcilikte kalite sistemlerinin önemini ve sektördeki son trendleri ele aldılar. Ayrıca, sağlıkta otelcilik ve otelcilik hizmetlerinde kalite konularında paneller düzenlendi. Zirve, sanatçıların konserleriyle sona erdi.