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Otelcilik Zirvesi Sektörün Önde Gelenlerini Bir Araya Getirdi

Turizm Haberleri

Bu yıl 2.si düzenlenen otelcilik zirvesi, sektörün güncel gelişmelerini ve önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi. Zirvede konuşmacılar, otelcilikte kalite sistemlerinin önemini ve sektördeki son trendleri ele aldılar. Ayrıca, sağlıkta otelcilik ve otelcilik hizmetlerinde kalite konularında paneller düzenlendi. Zirve, sanatçıların konserleriyle sona erdi.

Bu yıl 2.si düzenlenen zirve, otelcilik dünyasının güncel gelişmelerini ve sektörün önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi.

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Nurcan Sabur ve Ece Gürsel'in eşsiz sunumuyla gerçekleşen zirve, BHT Clinic Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürü Minel Çetin'in konuşmasıyla açıldı.

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Zirvede ayrıca BHT CLINIC Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Op. Dr. Reşat BAHAT sağlık sektöründe otelcilik hizmetlerine güncel yaklaşım konusunda görüşlerini bildirdi.

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Temos Kurucu ve CEO'su Dr. Claudia Mika ve uluslararası katılımcılarında konuşmacı olarak bulunduğu zirve sektörde ilgiyle takip edildi.

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Değerli sanatçılarımız Burçin Bildik ve Zeynep Mansur'un konserleriyle zirve sona erdi.

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Konuşmacılar Dünyada Otelcilik ve Destek Hizmetlerinde Kalite Sistemlerinin Önemi

Dr. Claudia MIKA – TEMOS Kurucu ve CEO

Dünya'da Otelcilik ve Sektörde Son Trendler

Uluç AKLAR- Avrupa'da Ödüllü Turizmci

Otelcilikte Dünya Mutfakları ve Sürdürülebilirlik

Ömer TEZEL – Mutfak Sanatları Akademisi'nin Başarılı Şefi

Paneller

Panel 1- Sağlıkta Otelcilik

Moderatör- Marziye İLHAN - RN. BA. Msc.

Konuşmacılar

- Prof. Dr. Soner ŞAHİN – Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Dr. Taryel ÖMEROV

- Başhekim Sinan YILDIZ – Nuh'un Gemisi Otel

Panel 2 – Otelcilik Hizmetlerinde Kalite

Moderatör

- Doç. Dr. Ali ARSLANOĞLU – Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konuşmacılar

- Dr. Öğr. Üyesi Huriye TÜMER

– Sabahattin Zaim Üniversitesi Doç. Dr. Fadime ÇINAR – Nişantaşı Üniversitesi Dekan Yardımcısı

Kaynak: Magazinkolik / Turizm

Ece Gürsel Dünya CEO Turizm Sağlık Haberler

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