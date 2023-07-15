Antalya'nın Serik İlçesinde bir otel inşaatında çıkan yangın helikopter yardımıyla söndürüldü. Yangın sonrası maddi zarar meydana gelirken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otel inşaatının kalıpları alev alev yandı devreye helikopter girdi

ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesinde bir otel inşaatında çıkan yangın helikopter yardımıyla söndürüldü

Bugün öğle saatlerinde Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde otel inşaatında öğlen saatlerinde çıkan yangın, inşaat kalıplarının tutuşmasıyla hızla yayıldı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve bir süre sonra yangına havadan helikopter desteği sağlandı. Yangın helikopterlerin havadan müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın sonrası maddi zarar meydana gelirken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Otelin kalıplarının alev alev yandığı ve helikopterin denizden su alıp müdahale ettiği anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.