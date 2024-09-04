Otavio kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray'ın Al Nassr forması giyen Otavio'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Otavio kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Geçtiğimiz ağustos ayında 60 milyon € bonservis bedeli ile Porto'dan Al-Nassr'a transfer olan Otávio'nun, Galatasaray'ın radarında olduğu iddia edildi. Peki, Otavio kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
OTAVİO KİMDİR?
Doğum: 9 Şubat 1995 (29 yıl yaşında), João Pessoa, Paraíba, Brezilya
Otávio Edmilson da Silva Monteiro (d. 9 Şubat 1995; João Pessoa, Brezilya), Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından En-Nasr'da forma giyen ve orta saha mevkiinde görev yapan Brezilya asıllı Portekizli millî futbolcudur.