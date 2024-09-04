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Otavio kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Galatasaray'ın Al Nassr forması giyen Otavio'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Otavio kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Geçtiğimiz ağustos ayında 60 milyon € bonservis bedeli ile Porto'dan Al-Nassr'a transfer olan Otávio'nun, Galatasaray'ın radarında olduğu iddia edildi. Peki, Otavio kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

OTAVİO KİMDİR?

Doğum: 9 Şubat 1995 (29 yıl yaşında), João Pessoa, Paraíba, Brezilya

Otávio Edmilson da Silva Monteiro (d. 9 Şubat 1995; João Pessoa, Brezilya), Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından En-Nasr'da forma giyen ve orta saha mevkiinde görev yapan Brezilya asıllı Portekizli millî futbolcudur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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