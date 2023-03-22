YKS 2023 sınavına katılacak olan birçok aday tarafından ÖSYM YKS ücreti hangi bankaya yatırılacak? Sorusu merak edilmekte. ÖSYM YKS ücretinin hangi bankaya ödeneceği internet üzerinde araştırılmakta. Peki, ÖSYM YKS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2023 ÖSYM YKS ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

ÖSYM YKS ücreti, 2023 YKS'ye dair en çok merak edilenler arasında. YKS sınavı yaklaşırken ödenecek olan ücretin hangi bankaya yatırılacağı arama motorları üzerinde ÖSYM YKS ücreti hangi bankaya yatırılacak? Sorusu ile birlikte araştırılmakta. Peki, ÖSYM YKS ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2023 ÖSYM YKS ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

ÖSYM YKS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2023 yılında kesinleşen YKS başvuru ücreti, gerçekleştirilecek olan her oturum için 115 TL olarak açıklandı. Ayrıca deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylardan herhangi bir sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını da bildirdi.

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavı, seçim tarihleri ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle daha öncesinde sınav tarihi konusunda bir çalışma yapılmıştı fakat seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte sınavın takvimde yer alan 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.