2022 YKS Üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecine başlamıştı. Adaylar tercihlerin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, ÖSYM YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

( Ayt, YDT, TYT) olmak üzere üç oturum şeklinde 18 - 19 Haziran 2022 tarihleri arasında tamamlanan YKS sınavları sonrasında gözler tercih işlemlerine çevrilmişti. Peki, ÖSYM YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden YKS tercihleri gerçekleştirilecek. Posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YKS'de 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih süreci 5 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili ise ÖSYM henüz açıklamada bulunmadı. Üniversite kayıtları 22 Ağustos'ta başlayacağı için yerleştirme sonuçlarının da iki haftalık süreç içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.