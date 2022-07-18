ÖSYM YKS sıralamam kaç? 2022 YKS, TYT AYT sıralama öğrenme ekranı!

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2022 YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. Peki ÖSYM YKS sıralama nasıl öğrenilir? 2022 YKS, TYT AYT sıralama öğrenme ekranı!

2022 YKS, TYT AYT SIRALAMA ÖĞRENME EKRANI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

TERCİH İŞLEMLERİ 27 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

2022- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun da bu hafta içinde yayımlanacağını duyuran Aygün, "2022- Yks tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır" ifadesini kullandı.

2022 YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

2022- Yks'nin birinci oturumu olan TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılırken, YKS'nin ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılmıştı. 3. oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girmişti.