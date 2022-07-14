Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavı 18-19 Haziran'da gerçekleştirildi. Milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter dökerken, sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sonuçları erken mi açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.