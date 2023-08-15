ÖSYM TERCİH SONUCU ne zaman açıklanacak? YKS ÜNİ tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı!

Milyonlarca öğrencinin girdiği ve hayalindeki üniversiteye kavuşmak için çabaladığı YKS 2023 serüveninde artık sona gelindi. 27 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih işlemleri, 8 Ağustos 2023'e kadar sürmüştü. Tercihlerini bitiren öğrenciler ise şimdi ÖSYM tercih sonucu ne zaman açıklanacak? YKS ÜNİ tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı! Sorgularını aratıyor. İşte detaylar…

Yks tercih sonuçları milyonlarca aday öğrencinin gündeminde yer alıyor. YKS sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak. Peki, ÖSYM tercih sonucu ne zaman açıklanacak? YKS ÜNİ tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı! Sorgularını aratıyor. İşte detaylar…

ÖSYM TERCİH SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 15 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının üçüncü haftasında paylaşılması bekleniyor. 14-20 Ağustos arasında ÖSYM YKS tercih sonucu 2023 açıklanabilir. Henüz YKS 2023 açıklanmadı.

YKS ÜNİ TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI!

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS 2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin kabul edilmeyeceği, sadece elektronik ortamda yapılan tercihlerin işleme alınacağı duyuruldu.