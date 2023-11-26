Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulan bir soru gündem oldu. 100 Bin TL değerinde olan ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması "KPSS" olan sınavın tam adı nedir? Sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar…

ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması 'KPSS' olan sınavın tam adı nedir?

Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması "Kpss" olan sınavın tam adı nedir? Sorusu sosyal medyada konuşuluyor. İşte detaylar…

ÖSYM TARAFINDAN DÜZENLENEN VE KISALTMASI "KPSS" OLAN SINAVIN TAM ADI NEDİR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS),"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir sınavdır.