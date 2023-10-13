ÖSYM takvimi 2024! ÖSYM sınavlarına giriş yapacak adaylar yeni yıldaki sınav tarihleri hakkında araştırma yapıyor. YKS, KPSS, DGS 2024 sınav takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Milyonlarca kişinin başarı için ter dökeceği sınavlar öncesi gözler ÖSYM'nin takvim sayfasına çevrildi. Bu yıla ait ÖSYM sınav ve sonuç açıklama tarihleri geçtiğimiz sene 23 Kasım'da duyurulmuştu.

ÖSYM TAKVİMİ 2024: YKS, KPSS, DGS sınav takvimi açıklandı mı? Tüm sınav tarihleri!

ÖSYM takvimi 2024! Yks, Kpss, DGS sınav takvimi yoğun şekilde araştırılıyor. Sınavlara girecek milyonlarca aday 2024 sınav tarihleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu yılki YKS ve KPSS sınav takvimlerinde sona gelindi. ÖSYM her yıl önceden belirlediği tarihlerde sınav yapıyor. Peki, 2024 YKS, KPSS, DGS ne zaman yapılacak? İşte son bilgiler...

ÖSYM TAKVİMİ 2024!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) her yıl sınav ve sonuç açıklama tarihlerini duyuruyor. İnternet sitesinden duyurulan takvime göre başvuru tarihleri de belli oluyor. Bu yılın sınav takvimi geçtiğimiz yıl 23 Kasım'da açıklanmıştı.

YKS 2024 SINAV TAKVİMİ

Yıl içerisinde en çok adayın girdiği sınav YKS oluyor. Üniversite hayali kuranlar YKS sınavlarında başarı için ter döküyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla tamamlanıyor.

YKS TYT, AYT ve YDT oturumları bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Başvurular 8-23 Mart tarihleri arasında tamamlanmıştı. Önümüzdeki yıl için tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. Bu yılki tarihler baz alınırsa YKS 2024'ün Haziran ayının ilk veya ikinci haftasında yapılacağı tahmin edilebilir.

KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ

Kamuda çalışmak isteyenlerin giriş yaptığı KPSS sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yılki sınav takvimi içerisinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 23 Temmuz'da yapılmıştı. Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz'da düzenlenmişti. Başvurular ise 16-29 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmıştı.

KPSS 2024 sınav takvimi henüz hazırlanmadı. Sınavlar aynı dönemde düzenlenirse KPSS 2024'ün önümüzdeki yıl Temmuz - Ağustos aylarında yapılacağı düşünülebilir.

DGS 2024 SINAV TAKVİMİ

Dikey Geçiş Sınavı yani DGS bu yıl 16 Temmuz'da tamamlanmıştı. Başvuru dönemi ise 29 Mayıs - 5 Haziran olacak. 2024 ÖSYM sınav takvimi paylaşılmadı ve DGS'nin tarihi belirsizliğini koruyor. Sınavın önümüzdeki yıl da yaz aylarında yapılacağı tahmin ediliyor.