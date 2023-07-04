17-18 Haziran tarihlerinde üniversite sınavı uygulandı. YKS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yer aldı. Peki, ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları yapıldı. YKS sınavına giren adaylar ise ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt arıyor.

ÖSYM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.