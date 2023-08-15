ÖSYM son dakika YKS sonuçları açıklaması bekleniyor! 2023 YKS tercih sonuçları duyurusunda tarih detayı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. 2023 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair tarih detayı merak konusu. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir son dakika açıklaması yapması bekleniyor. Sınav sonuçlarının tarih detayı hakkında bir bilgi henüz verilmedi. İşte sürece ilişkin detaylar…

ÖSYM'NİN YKS SONUÇLARI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR!

ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI MUHTEMEL TARİH

Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde, yani bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

SONUÇLA NEREDENÖĞRENİLECEK?

Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS/ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.