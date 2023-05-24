ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için öğrenciler gün sayıyor. Merak edilenler arasında ise ÖSYM sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri nereden, nasıl öğrenilir? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Yks sınav yerleri belli oldu mu? sorusu merak ediliyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav yerleri yer alıyor. Arama motorlarında ÖSYM sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri nereden, nasıl öğrenilir? soruları aratılıyor.

ÖSYM SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS sınav yerleri henüz duyurulmadı. Sınavdan 10 gün önce açıklanması tahmin ediliyor.

YKS NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.