2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" merak ediliyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman? YÖKDİL/1 (2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) ne zaman, nereden başvurulur, ne kadar? İşte detaylar…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: YÖKDİL/1 (2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) ne zaman, nereden başvurulur, ne kadar?

ÖSYM Başkanlığı tarafından bir duyuru metni yayınlandı. ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacak. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman?YÖKDİL/1 (2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) ne zaman, nereden başvurulur, ne kadar? İşte detaylar…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılı sınav takvimi duyurdu. Buna göre YDS, TUS, ALES ve YÖKDİL gibi sene içerisinde gerçekleştirilen birçok sınavın tarihleri belli oldu.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 PDF (LİNK)

YÖKDİL/1 NE ZAMAN, NEREDEN BAŞVURULUR, NE KADAR?

ÖSYM 2024 yılı takvimini açıkladı. Buna göre 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bilinen adıyla YÖKDİL/1 sınavı 25.02.2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri ise 10.01.2024 - 17.01.2024 olarak belirlendi. Sonuçlar ise 15.03.2024 tarihinde açıklanacak. Sınav başvuru ücretleri ÖSYM tarafından duyurulacaktır.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi"ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.