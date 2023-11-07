2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" merak ediliyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, belli oldu mu? İşte detaylar…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, belli oldu mu?

ÖSYM Başkanlığı tarafından bir duyuru metni yayınlandı. ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacak. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, belli oldu mu? İşte detaylar…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılı sınav takvimi duyurdu. Buna göre YDS, TUS, ALES ve YÖKDİL gibi sene içerisinde gerçekleştirilen birçok sınavın tarihleri belli oldu.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 PDF (LİNK)