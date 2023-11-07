2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" merak ediliyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman? MSÜ 2024 (Milli Savunma Üniversite Sınavı) ne zaman, nereden başvurulur, ne kadar? İşte detaylar…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: MSÜ 2024 (Milli Savunma Üniversite Sınavı) ne zaman, nereden başvurulur, ne kadar?

ÖSYM Başkanlığı tarafından bir duyuru metni yayınlandı. ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacak. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman?MSÜ 2024 (Milli Savunma Üniversite Sınavı) ne zaman, nereden başvurulur, ne kadar? İşte detaylar…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılı sınav takvimi duyurdu. Buna göre YDS, TUS, ALES ve YÖKDİL gibi sene içerisinde gerçekleştirilen birçok sınavın tarihleri belli oldu.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 PDF (LİNK)

MSÜ 2024 NE ZAMAN, NEREDEN BAŞVURULUR, NE KADAR?

ÖSYM 2024 yılı takvimini açıkladı. Buna göre Milli Savunma Üniversite Sınavı bilinen adıyla MSÜ 2024 sınavı 03.03.2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri ise 03.01.2024 - 30.01.2024 olarak belirlendi. Sonuçlar ise 28.03.2024 tarihinde açıklanacak. Sınav başvuru ücretleri ÖSYM tarafından duyurulacaktır.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi"ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.