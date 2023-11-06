ÖSYM sınav tarihleri 2024 açıklanmasının ardından, KPSS ne zaman 2024 ve ALES/1 ne zaman olduğu merak ediliyor. Yeni yıl ÖSYM sınav takvimi açıklandı. KPSS, ALES/1, YDS sınavları ne zaman olduğu gündeme geliyor. Peki, KPSS, ALES/1, YDS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri ne zaman?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: KPSS, ALES/1, YDS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri ne zaman?

Kpss, ALES/1, YDS sınavları ne zaman ve başvuru tarihleri ne zaman olduğu araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimi açıklanmasının ardından KPSS, ALES/1, YDS ve MSÜ sınavlarının tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS, ALES/1, YDS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi"ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS sınavı, 14.07.2024 tarihinde yapılacaktır.

ÖSYM 2024 GÜNCEL TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı, 21.04.2024 tarihinde yapılacaktır.