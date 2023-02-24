ÖSYM sınav takvimi ile belirlenen KPSS başvuru ve sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Memur olma hayaliyle sınava katılacak olan adaylar aramalarını sürdürüyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2023! ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2023! ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?İşte detaylar haberimizde...

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS başvuru tarihleri henüz yayımlanmadı. Ancak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi, ÖABT sınav başvuruları geçtiğimiz yıl 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında alınmıştı.

Geri çekilen sınav takviminde ise bu sene KPSS Lisans sınavı için başvuruların 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde ve KPSS Lisans sınavı için geç başvurusunun ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacağı açıklanmıştı.

Bu sene de KPSS başvurularının Mayıs ayında başlayacağı tahmin ediliyor.