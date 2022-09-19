ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022!
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KPSS'nin ardından sınavda görevli olan Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı, Bina Yöneticisi ve Bina Yönetici Yardımcısı ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatırılacak merak ediliyor. ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022!
ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? KPSS'nin ardından sınavda görevli olan Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı, Bina Yöneticisi ve Bina Yönetici Yardımcısı ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatırılacak merak ediliyor. ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak ? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 haberimizde...
ÖSYM görevli ücretleri görevli olunan sınavın ardından maaş hesaplarına yatırılmaktadır.
- Gözetmen ücreti: 210 TL
- Yedek Gözetmen ücreti: 200 TL
- Salon Başkanı ücreti: 250 TL
- ÖSYM - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL
- ÖSYM - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL
- ÖSYM - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
- ÖSYM - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
- ÖSYM - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
- ÖSYM - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
- ÖSYM - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL