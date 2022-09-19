KPSS'nin ardından sınavda görevli olan Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı, Bina Yöneticisi ve Bina Yönetici Yardımcısı ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatırılacak merak ediliyor. ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022!

2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS önlisans tarihi!

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? KPSS'nin ardından sınavda görevli olan Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı, Bina Yöneticisi ve Bina Yönetici Yardımcısı ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatırılacak merak ediliyor. ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak ? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 haberimizde...

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM görevli ücretleri görevli olunan sınavın ardından maaş hesaplarına yatırılmaktadır.

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022:

Gözetmen ücreti: 210 TL

Yedek Gözetmen ücreti: 200 TL

Salon Başkanı ücreti: 250 TL

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ