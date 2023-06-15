ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilecek olan sınavda görevli olarak yer alacak kişiler, ÖSYM sınav görevli ücretlerine dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri 2023! ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? ÖSYM sınav görevli ücretleri açıklandı mı?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Türkiye'de birçok sınavın düzenlenmesinden sorumlu olan bir kurumdur. ÖSYM, bu sınavların etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için sınav görevlilerine ihtiyaç duyar ve bu görevlilere belirli bir ücret öder. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri 2023! ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? ÖSYM sınav görevli ücretleri açıklandı mı?

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023

2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır ve bu durumda ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında602 TL alacak.

2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında730 TL alacak.

2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında548 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.