ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 ne zaman yatacak? YKS sınav ücreti yattı mı?

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınavın ardından şimdi ise sınavda görev alan ÖSYM gözetmen görevli ücretleri ödeme tarihleri merak ediliyor. YKS sınav ücreti yattı mı? ÖSYM sınav görevli ücretleri 2022 ne zaman yatacak?

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022 NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

YKS SINAV GÖREVİ ÜCRETİ

YKS görevli ücretleri şu şekildedir:

• Salon Başkanı: 317,35 lira

• Gözetmen: 277,68 lira

• Yedek Gözetmen: 238,01 lira

• Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira

• Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira

• Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira

• Bina Yöneticisi: 396,68 lira

• Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira

ÖSYM SINAV GÖREVİ NASIL ALINIR?

ÖSYM sınav görevi almak için https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yaparak ÖSYM sınav görevlisi olmak için başvurabilirsiniz.

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