ÖSYM sınav görevi ücretleri 2023 ne kadar?
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ÖSYM sınavcılarında görevli olan Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı, Bina Yöneticisi ve Bina Yönetici Yardımcısı ÖSYM sınav görevli ücretleri merak ediliyor. KPSS görevli ücretleri ne kadar? İşte, ÖSYM görevli ücretleri!
ÖSYM görevli ücretleri! Sınavda görevli olan Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı, Bina Yöneticisi ve Bina Yönetici Yardımcısı ÖSYM sınav görevli ücretleri merak ediliyor. KPSS görevli ücretleri ne kadar? İşte, ÖSYM görevli ücretleri haberimizde...
ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ
Bina Yöneticisi2023 yılında 694 TL alacak.
Bina Sınav Sorumlusu2023 yılında 1.096 TL alacak.
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 740 TL alacak.
Gözetmen 2023 yılında 584 TL alacak.
Salon Başkanı602 TL alacak.