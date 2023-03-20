ÖSYM sınav görevi ücretleri 2023 ne kadar?

ÖSYM sınavcılarında görevli olan Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı, Bina Yöneticisi ve Bina Yönetici Yardımcısı ÖSYM sınav görevli ücretleri merak ediliyor. KPSS görevli ücretleri ne kadar? İşte, ÖSYM görevli ücretleri!