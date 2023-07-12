ÖSYM şifresi nasıl alınır, nasıl değiştirilir? ÖSYM şifre alma E-Devlet! ÖSYM şifre yenileme başvuru merkezleri neresi? ÖSYM şifre verebilen başvuru m

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sınav başvurularını yapacak olan adaylar sorgulamalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında, YKS sınav sonuçları bu yıl 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. İlk defa AİS kaydı olacak olan veya şifresini unutmuş olan adaylar, AİS girişi için e-Devlet'ten şifre almak zorunda. Peki, ÖSYM şifresi nasıl alınır, nasıl değiştirilir? ÖSYM şifre alma E-Devlet! ÖSYM şifre yenileme başvuru merkezleri neresi?

Üniversite sonuç tarihinin ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte, AİS sayfasına giriş işlemleri başladı. YKS sonuçları için AİS ekranına girmek isteyen adaylar, AİS şifresinin nereden ve nasıl alınacağını merak ediyor. Peki, ÖSYM şifresi nasıl alınır, nasıl değiştirilir? ÖSYM şifre alma E-Devlet! ÖSYM şifre yenileme başvuru merkezleri neresi? ÖSYM şifre verebilen başvuru merkezleri neresi?

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR, NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır. e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM ŞİFRE YENİLEME BAŞVURU MERKEZLERİ NERESİ?

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de; ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir. Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir. Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.