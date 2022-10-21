ÖSYM takvimine göre, 2022 Lisans KPSS sonuçları 21 Ekim Cuma günü açıklanacak. Heyecanla beklenen sınav sonucuna ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM sayfasına giriş yapmaya çalışıyor. Şifresini unutan adaylar yeni şifrenin nasıl alınacağını araştırıyor. ÖSYM şifremi unuttum! ÖSYM şifre yenileme nasıl yapılır? ÖSYM yeni şifre nasıl alınır?

ÖSYM şifremi unuttum! KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak. 2022 KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu. ÖSYM takvimine göre, 2022 Lisans KPSS sonuçları 21 Ekim Cuma günü açıklanacak. Heyecanla beklenen sınav sonucuna ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM sayfasına giriş yapmaya çalışıyor. Şifresini unutan adaylar yeni şifrenin nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, ÖSYM şifre yenileme nasıl yapılır? ÖSYM yeni şifre nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

ÖSYM YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

ÖSYM ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.