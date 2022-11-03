3 Kasım tarihinde ÖSYM başkanlığı tarafından açıklanan 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçları ile birlikte sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen birçok kişi ÖSYM sistemine giriş yapmakta sorun yaşayabiliyor. Bu nedenle ÖSYM Şifremi unuttum ne yapmalıyım? Sorusu oldukça sık şekilde araştırılıyor. Bu haberimizde ÖSYM Şifremi unuttum ne yapmalıyım? Sorusunu yanıtladık. Peki, ÖSYM Şifremi unuttum ne yapmalıyım? ÖSYM Şifre sıfırlama, yeni şifre alma nasıl yapılır?

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 2022 KPSS Ön lisans sınavı ile birlikte adaylar bir süredir sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. Heyecanla beklenen tarihin gelmesi ile birlikte birçok aday sınav sonuçlarını öğrenmek için sisteme giriş yapmaya çalışıyor. Giriş yaparken şifresini unutan birçok kişi ÖSYM Şifremi unuttum ne yapmalıyım? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Konuya ilişkin sıklıkla araştırılan bir diğer soru ise ÖSYM Şifre sıfırlama, yeni şifre alma nasıl yapılır? Sorusu oluyor. Peki, ÖSYM Şifremi unuttum ne yapmalıyım? ÖSYM Şifre sıfırlama, yeni şifre alma nasıl yapılır?

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

ÖSYM şifresini unutanlar, e-devlet vasıtasıyla sisteme giriş yapabilmektedirler. Yine de ÖSYM şifresi alarak sisteme giriş yapmak isterseniz, sisteme giriş kısmında "şifremi unuttum"u seçebilirsiniz. Açılan ekranda TC kimlik numaranızı ve güvenlik numarasını yazın ve ileri butonuna tıklayın. İleri dedikten sonra açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol edin. Ayrıca nüfus cüzdanı seri numarasını eksiksiz bir şekilde girin. Güvenlik sorusu kısmında ise şifrenizi oluşturma aşamasında girdiğiniz yanıtı girmenizi gerekir.