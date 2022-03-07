ÖSYM ödemeleri hangi bankalardan 2022? YKS ödemesi nereden yapılır? Hangi bankalara ödeme yapılır?

ÖSYM ödemeleri hangi bankalardan 2022, YKS ödemesi nereden yapılır sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca adayın 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde katılım sağlayacağı YKS başvuru işlemleri 7 Mart 2022 tarihinde sona erecek. YKS ödemesi nereden yapılır? Hangi bankalara ödeme yapılır?

2022 ÖSYM ÖDEMELERİ HANGİ BANKALARDAN?

YKS ücreti ile gerçekleşen üniversite sınavı başvuruları devam ediyor. Başvurularını yapacak olanlar YKS başvuru ücretlerini ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırabilecekler. TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL ödeyecekler.

Adaylar sınav ücreti olarak;

TYT/AYT/YDT her biri için adaylar 115,00 TL yatıracaklar.

Sadece TYT'ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

2021-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2022-YKS'nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2022-YKS Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir.

SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 8 Mart 2022 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 8 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Haberler.com - Gündem