ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr adresinde erişim sorunları yaşanıyor. Sınav sonuçları ve sınavla ilgili duyuruları takip etmek isteyen kişiler ÖSYM sitesine girmek istiyor. Peki, ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sitesi ne zaman düzelecek? ÖSYM bilişim altyapısıyla ilgili duyuru geldi!

ÖSYM neden açılmıyor? 25 Ekim ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sitesi ne zaman düzelecek?

ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sitesi ne zaman düzelecek? Sınav duyurularını takip etmek isteyen ve sınav sonuçlarıyla ilgili bilgi almak isteyenler siteye erişim sağlamaya çalışıyor. ÖSYM Başkanlığı'ndan konuyla ilgili duyuru yapıldı.

ÖSYM NEDEN AÇILMIYOR?

Kurumdan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

25 Ekim 2023 17.00 – 26 Ekim 2023 08.00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesintiler yaşanabilecektir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini kasım ya da aralık aylarında yayınlıyor. Konuyla ilgili duyuru geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÖSYM GÜNCEL SINAV TARİHLERİ

Sayıştay Yazılı Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı, 1. Gün, sınav Tarihi 04.11.2023

Sayıştay Yazılı, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı, 2. Gün, sınav Tarihi 05.11.2023

e-YDS, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce) Sınav Tarihi, 11.11.2023

TR-YÖS, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı, 2023-TR-YÖS/2, Sınav Tarihi, 12.11.2023

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 2023-ALES/3 Sınav Tarihi, 19.11.2023

e-YDS, Elektronik Yabancı Dil Sınavı, (e-YDS 2023/12 Farsça/İngilizce) Sınav Tarihi, 02.12.2023

Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 2023-Kaymakamlık Sınav Tarihi; 03.12.2023

İSG, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, 2023-İSG/2 Sınav Tarihi; 10.12.2023

YDUS, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 2023-YDUS 2.Dönem, Sınav Tarihi; 17.12.2023

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