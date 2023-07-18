ÖSYM ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav sonuç takvimi 2023! sonuc.osym.gov.tr ulaşım linki!

ÖSYM ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından takip ediliyor ve internet üzerinde 2023? ÖSYM sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Araştırmaları gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından sorgulatılıyor. Peki, ÖSYM sonuç ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÖSYM NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ÖSYM sonuçları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alıyor. Takvim içerisinde yer almakta olan bilgilere göre 20 Temmuz 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak. Açıklanan sonuçlar içerisinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç sınavın sonuçları da 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların adayların erişimine açılması ile birlikte sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylar, kişisel bilgileri ile birlikte internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor. Her okulun kendi akademik takvimine göre başladığı bilinmektedir. Öğrencilerin kendi okullarının duyurularını takip etmeleri gerekiyor.