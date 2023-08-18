ÖSYM hafta sonu sonuç açıklar mı? ÖSYM tatil günleri YKS sonuçlarını açıklıyor mu?

YKS sınavının tamamlanmasının ardından gözler açıklanacak olan tercih sonuçlarına çevrildi. Tercih işlemlerini tamamlamakta olan adaylar, hafta sonunun gelmesi ile birlikte ÖSYM hafta sonu sonuç açıklar mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, ÖSYM hafta sonu sonuç açıklar mı? ÖSYM tatil günleri sonuçları açıklıyor mu?

ÖSYM hafta sonu sonuç açıklar mı? Sorusu, YKS tercih sonuçlarını beklemekte olan kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Geçtiğimiz yılın açıklanma tarihlerini göz önünde bulundurarak birçok kişi bu hafta içerisinde sonuçların açıklanmasını bekliyor. Kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, ÖSYM hafta sonu sonuç açıklar mı? ÖSYM tatil günleri sonuçları açıklıyor mu?

ÖSYM HAFTA SONU SONUÇ AÇIKLAR MI?

ÖSYM kurumu sınav sonuçlarını herhangi bir mesai saatine göre açıklamıyor. Bu nedenle sınav sonuçlarını açıklamak için hafta içi veya hafta sonu olması fark etmiyor. Buna göre ÖSYM hafta sonu sonuç açıklayabiliyor. Aynı zamansa saat konusunda da herhangi bir sınır bulunmuyor. Daha önceki yıllarda gece saatlerinde sınav sonuçları adayların erişimine açılmıştı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması için net bir tarih verilmedi. Bu nedenle tahmini olarak belirtilen tarihler arasında YKS tercih sonuçları açıklanacaktır. 18 Ağustos tarihi, YKS tercih sonuçlarının açıklanabileceği günler arasında yer almaktadır.