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osym.gov.tr giriş TIKLAYINIZ! KPSS sonuç öğrenme ekranı 4 Ekim Cuma!

osym.gov.tr giriş TIKLAYINIZ! KPSS sonuç öğrenme ekranı 4 Ekim Cuma!
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2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. osym.gov.tr giriş TIKLAYINIZ! KPSS sonuç öğrenme ekranı 4 Ekim Cuma!

Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. osym.gov.tr giriş TIKLAYINIZ! KPSS sonuç öğrenme ekranı 4 Ekim Cuma!

ÖSYM NEDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkez binası Ankara'da bulunur.

KPSS SONUÇ ÖĞRENME EKRANI 4 EKİM CUMA!

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS ortaöğretim takvimiyle birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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