ÖSYM görevli ücretleri 2022: KPSS görevli ücretleri!

ÖSYM görevli ücretleri! KPSS'nin ardından sınavda görevli olan Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı, Bina Yöneticisi ve Bina Yönetici Yardımcısı ÖSYM sınav görevli ücretleri merak ediliyor. KPSS görevli ücretleri ne kadar? İşte, ÖSYM görevli ücretleri haberimizde...

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ

ÖSYM sınav görevli ücretleri şu şekildedir:

Gözetmen: 210 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL

Salon Başkanı: 250 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı / Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi / Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı / Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı / Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen / Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen / Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen / Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATAR?

ÖSYM görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı ile ilgili bir açıklama bulunmamakla beraber, sınavdan sonraki hafta maaş hesaplarına yatması beklenmektedir. Yani; KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022'de yapıldığı için sınav görevli ücretlerinin Ağustos ayının ilk haftası yatacağı tahmin edilmektedir.

KPSS SINAVI NE ZAMAN?