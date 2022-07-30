ÖSYM giriş belgesi siyah beyaz olur mu? Sınava giriş belgesi hangi renkte olmalı?

ÖSYM'nin düzenlediği herhangi bir sınava girecek adaylar tarafından ÖSYM giriş belgesinin siyah beyaz olmasının herhangi bir sakıncasının olup olmadığı merak ediliyor. ÖSYM'nin internet sitesinde ÖSYM giriş belgesinin ne renk çıkarılması gerektiği açıklandı. Peki, ÖSYM giriş belgesi siyah beyaz olur mu?İşte detaylar…

ÖSYM GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

ÖSYM tarafından giriş belgelerinin siyah beyaz olmasına izin verilmektedir. ÖSYM'nin internet sitesinde"Sınava İlişkin Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar" bölümünde, "Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır." sözlerine yer verdi.

Açıklamanın devamında ise "Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." sözlü ifadelerine yer verildi.