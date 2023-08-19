ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üç aşamalı YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından, şimdi tercih aşamasıyla ilgili heyecan hız kazanıyor. ÖSYM gece sonuç açıklar mı? sorusu tercih sonucunu bekleyenler tarafından açıklanıyor. Peki, ÖSYM gece sonuç açıklar mı? ÖSYM akşam sınav sonucu açıklıyor mu?

27 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih süreci, 8 Ağustos 2023 tarihine kadar devam etti ve bu süreç sonucunda gelecek eğitim yolculuğu belirlenecek. Adaylar bu nedenle heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor ve bu nedenle ÖSYM gece sonuç açıklar mı? Sorusunu arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, ÖSYM gece sonuç açıklar mı? ÖSYM akşam sınav sonucu açıklıyor mu?

ÖSYM GECE SONUÇ AÇIKLAR MI?

ÖSYM kurumu sınav sonuçlarını herhangi bir mesai saatine göre açıklamıyor. Bu nedenle sınav sonuçlarını açıklamak için sabah mesai saatleri veya akşam mesai saatleri dışında olması fark etmiyor. Buna göre ÖSYM hafta sonu sonuç açıklayabiliyor. Aynı zamansa saat konusunda da herhangi bir sınır bulunmuyor. Daha önceki yıllarda gece saatlerinde sınav sonuçları adayların erişimine açılmıştı.