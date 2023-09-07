ÖSYM EK TERCİH NE ZAMAN? | Ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları tarafından merakla beklenen 2023 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi arayışı devam ediyor. Ek tercihler ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, ÖSYM ek tercih ne zaman? Ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Üniversite kayıtlarının başlanmasının ardından ek tercih konusu gündeme geldi. Ek tercihlerin yapılacağı tarihler araştırılan konular arasında yer alıyor. Ek tercihlerin başlama tarihi ve detaylarına dair bilgilerin yer alacağı ek tercih kılavuzu, öğrencilerin tercih sürecini daha bilinçli ve doğru bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak. Ek tercih zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, ÖSYM ek tercih ne zaman? Ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde…

ÖSYM EK TERCİH NE ZAMAN?

Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belirlenerek, ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu hazırlanacaktır. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da Eylül ayının ikinci haftasında ek tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.

EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.