Üniversite eğitimine 2 yıl süreyle başlayan öğrencilerin, DGS sınavı aracılığıyla 4 yıllık üniversite eğitimine devam etme amacı güden adaylar, 2023 yılı için ÖSYM tarafından yayımlanan DGS ek tercih kılavuzunu aramaktadır. DGS ek tercih işlemleri ne zaman ve nereden gerçekleştirileceği hakkında bilgi arayışındadır. Peki, ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2023? DGS ek tercih ne zaman, nereden yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından beri meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos aylarında düzenlenen bir sınavdır. Şimdi, 2023 için ÖSYM tarafından DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı ve DGS ek tercih işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak hakkında bilgi aranmaktadır. İşte detaylar...

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversite kayıt işlemleri 20 Eylül'de sona erdi. DGS ek tercih kılavuzunun da birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

DGS'DE EK YERLEŞTİRME VAR MI 2023?

DGS yerleştirme sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonucunda tercih yapmayan veya yerleştirildiği halde kayıt için başvurmayan adaylar nedeniyle boş kalan kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu kararıyla ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilirler. Ancak, 2023-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değillerdir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2023-DGS'ye girmiş ve 2023-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir."

DGS KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.